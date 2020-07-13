Россияне смогут увидеть яркую комету

Где ее можно увидеть?

К Земле приближается комета - самая яркая за последние 7 лет. На минимальном расстоянии от нашей планеты она окажется 23 июля, передает "ТВ Центр".

Но уже сейчас космическое тело можно увидеть с помощью любых оптических приборов и даже невооружённым взглядом. Только в северных широтах проводить наблюдения сложно из-за белых ночей.

До понедельника путь кометы проходил по созвездию Возничего. Теперь она перешла в созвездие Рыси. А с 17 июля хвостатая гостья окажется среди звёзд Большой Медведицы. Учёные отмечают, что комета уже начала удаляться от Солнца, а значит с каждым днём её блеск будет постепенно слабеть.

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