На Украине разворовали финансовую помощь из США

Об этом рассказал юрист президента США Руди Джулиани

На Украине разворовали более пяти миллиардов долларов американской помощи при президенте Порошенко. С таким разоблачением выступил в своем видео адвокат и советник Дональда Трампа Рудольф Джулиани, подтверждая сказанное официальными документами. По его словам, в истории о злоупотреблении выделенными средствами замешаны первые на тот момент лица обоих государств. Администрация Обамы - в том числе претендующий на пост президента США Джо Байден - не только знала об исчезновении денег, но и активно препятствовала попыткам провести расследование.

Это уже не первая серия разоблачений, которые юрист и советник Трампа Руди Джулиани посвящает коррупции на Украине. Но обвинения теперь звучат смелее, а доказательств больше. Во времена администрации Обамы и президентства Петра Порошенко в Киев щедро шла международная и американская финансовая помощь. Джулиани утверждает - почти 5,5 миллиардов долларов были украдены. В качестве доказательств юрист показывает отчет Счетной палаты Украины. Бумага датирована 2017-м годом, но никто тогда из-за масштабной недостачи шума не поднимал - ни в Киеве, ни в Вашингтоне.

По словам Джулиани, деньги американских налогоплательщиков разворовывались через различные неправительственные организации. Например, на Украине сейчас расследуется уголовное дело о хищении одним из НПО - 142 миллионов долларов. Примечательно, что называется организация - Центр противодействия коррупции, грант получен для помощи больным СПИДом, а по сути, люди, связанные с этим объединением, близки к американским демократам. В 2015-м активисты из этого Центра требуют отставки генпрокурора Шокина, того самого, кого позже уволят по приказу Байдена. Джулиани уверяет, во времена Порошенко посольство США останавливало любые компрометирующие расследования. А вопросы с целевым расходованием возникли к четырём сотням проектов.

Самым большим вором на Украине Руди Джулиани открыто называет Петра Порошенко. Но ещё больше якобы выводили в офшоры сами демократы, через подконтрольные организации. В первую очередь Джулиани обвиняет Байдена, который курировал Украину в администрации Обамы.

"Самое интересное, что эти деньги были направлены на Украину и для борьбы с коррупцией. Но стали добычей коррупционеров. У администрации Обамы-Байдена просто не было совести. И если тщательно расследовать всю её деятельность, думаю, выяснится, что администрация Обамы была самой коррумпированной в истории США. Так что, этот конкретный эпизод только вершина айсберга", - сказал Руди Джулиани.

Очевидно, что подобные обвинения с приближением президентских выборов в США будут только жёстче. В команде Трампа продолжают использовать Украину против демократов. Политологи же обращают внимание на другую деталь - коррупция загубила стратегические планы, ради которых организовывался Майдан.

Трамп, конечно, требует расследований. Но эксперты считают, что до президентских выборов в ноябре процесс не сдвинется с места ни в США, ни на Украине. Впрочем, американская политическая борьба открывает всё больше ярких деталей о защитниках демократии.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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