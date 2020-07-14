В Париже протестующих разогнали слезоточивым газом

Чем вызвано недовольство жителей Франции?

Массовыми столкновениями с полицией завершились протесты медиков в Париже. Акция, приуроченная к национальному празднику - Дню взятия Бастилии - собрала почти 3 тысячи участников. Митинг оставался мирным лишь до того момента, как к протестующим присоединились "желтые жилеты". После чего в стражей порядка полетели камни и бутылки. Разгорячённую толпу полиции пришлось разгонять слезоточивым газом.

Слезоточивый газ в мгновение окутывает улицы Парижа ядовитым облаком. Полиция пытается сдержать протестующих. День национального единения наглядно демонстрирует, что этого самого единения во французском обществе сейчас откровенно не хватает.

Так празднуют день взятия Бастилии на площади Бастилии. По одну сторону баррикад - полиция, по другую - протестующие. Требуют отставки правительства и президента Эммануэля Макрона.

Он сегодня торжественно принимал парад в честь главного национального праздника. Всю церемонию на площади Конкорд в этом году посвятили медикам, которые боролись с эпидемией коронавируса. Но пока глава государства вместе с министрами аплодировал врачам с высоких трибун, в небо всплыл подготовленный кем-то баннер с надписью: президент "душит" здравоохранение.

Плакат так и провисел в воздухе до конца парада. За эту акцию, как сообщают СМИ, были арестованы двое медработников. Позже их отпустят. Но профсоюз медиков теперь в ультимативной форме требует снять все обвинения. И выслушать их позицию.

В этот понедельник правительство, наконец, согласовало план по увеличению заработных плат сотрудникам больниц. Но только этими средствами, считают врачи, французскую систему здравоохранения, на которой экономили все последние годы, уже не вылечить.

К акциям протеста медиков присоединились и активисты желтых жилетов. Ставшее самым массовым со времен весны 68-го протестное движение снова готово выйти на улицы.

А ведь французское правительство готовит еще целый ряд непопулярных у общества реформ. Что только подогреет протестные настроения. Вот и салют в честь 14 июля, который традиционно устраивают на Марсовом поле, в этом году впервые проходит без зрителей. Официально - в целях санитарной безопасности. Но, вероятно, отмечают СМИ, чтобы не допустить погромов. Для Дня взятия Бастилии это особенно символично.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Франция, Париж.

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