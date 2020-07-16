Спасатели третьи сутки тушат лесной пожар в Ханты-Мансийске

Обстановку осложняет жаркая погода

В Ханты-Мансийск вылетают главы МЧС и Минприроды, чтобы на месте координировать борьбу с лесными пожарами. В регионе полыхают более 12 тысяч гектаров, передает "ТВ Центр".

Спасатели третьи сутки тушат пламя на подступах к населенным пунктам. В регионе действует режим ЧС. На борьбу с пожарами вышли добровольцы. Они помогают специалистам лесоохраны возводить заградительные полосы. С воздуха на очаги сбрасывают тонны воды. Обстановку осложняет жаркая погода.

Ил-76 военно-транспортной авиации направлен для тушения лесных пожаров под Ульяновском. Экипаж уже сбросил 42 тонны воды на два крупных очага.

В Бурятии леса горят в двух национальных парках. Задействованы десантники. К утру один из очагов удалось локализовать.

Однако самое большее число природных пожаров остаётся в Якутии. За сутки там огонь распространился на площади более 100 гектаров. В тушении участвуют около тысячи человек, более сотни единиц техники. Три крупных пожара - в окрестностях Якутска. Город заволокло дымом. По данным Роспотребнадзора, допустимые нормы вредных веществ в воздухе не превышены.

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