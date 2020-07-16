Московских врачей обвиняют в торговле суррогатными детьми. Главное

Малышей, предположительно, продавали в Китай

В Басманном суде Москвы продолжат избирать меру пресечения фигурантам громкого дела о торговле детьми. Нескольких медиков подозревают в том, что они участвовали в схеме по продаже новорождённых в Китай. Как сообщили в Следственном комитете, группировка действовала с 2014 года. Кроме того, недавние громкие истории с обнаружением пятерых младенцев в московской квартире и погибшим ребёнком в Одинцове минувшей зимой - это звенья одной цепи.

Отворачиваются, стараются скрыть лица. Впрочем, их и так многие знают: именитые врачи акушеры-гинекологи со стажем работы более 20 лет стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей. С увеличением количества действующих лиц в этой истории становится понятно, что в этом деле работала целая банда. Сегодня в Басманный суд привезли ещё троих медиков.

История, которая повергла в шок всю Москву, произошла еще зимой. Тогда в квартире в Одинцовском районе нашли тело младенца. Вместе с ним находились и другие новорожденные. Двух женщин, гражданок Китайской народной республики, которые представились нянечками пятерых грудничков, оперативники тут же задержали. Документы указывали, что дети были рождены суррогатными матерями для биологических родителей из Китая. В Поднебесной эта технология запрещена. А в России нет. Вот и едут сюда жительницы КНР за женским счастьем. Возможно, об этом никто бы так и не узнал, если бы не коронавирус. Границы закрыты. Биологические родители из Китая вовремя не смогли приехать и забрать своих детей. Началось расследование. И вот в июне в одной из московских квартир снова нашли малышей. Появилось подозрение о создании в Москве подпольных роддомов.

"По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медицинских центров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство Российской Федерации в области использования вспомогательных репродуктивных технологий", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие не делится подробностями этой истории. Есть информация, что все дети якобы родились в роддомах. Обычно там же суррогатная мать и подписывает документ, что она передаёт ребёнка биологическим родителям. Только забирали их, видимо, не родители, а их представитель по доверенности. А потом на основании той же доверенности получили свидетельства о рождении на этих детей. В компании, которая сопровождала женщин на всех этапах беременности, уверены, что сделали все по закону. А вот, что было с детьми дальше - это уже не их дело.

"Представитель биологических родителей не должен был размещать детей в квартире, он не должен был оставлять их с нянькой и т.д. Но это вопрос не к нам, это вопрос к ним. Мы свои обязательства выполнили", - заявила представитель компании Калой Ахильгов.

Вопросов в этой шокирующей истории много. В том числе и к сотрудникам ЗАГСов, и к роддомам. У органов опеки возникли вопросы к состоянию квартиры, где нашли малышей. Сейчас задержаны уже 8 медиков - врачи частных медицинских центров, двое руководителей коммерческих организаций и их сотрудники. Четверо из них уже арестованы.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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