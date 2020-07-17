"Нарцисс и жулик": о чем пишет племянница в своей книге о Трампе

Стиркой нижнего белья Белого дома активно занялось ближайшее окружение главы государства

Скандальная книга племянницы американского президента Мэри Трамп в первый день продаж разлетелась рекордным тиражом почти в миллион экземпляров. Глава Белого дома предстаёт в произведении лживым, жестоким и лишённым способности к состраданию. Публикацию пытались запретить через суд, но безуспешно. Это новый удар по репутации Трампа, рейтинги которого и так падают.

Те, кто не добился таких высот, как Дональд Трамп, похоже, решили податься в прачки. Помимо политических соперников 45-го президента США, стиркой нижнего белья Белого дома активно занялось и ближайшее окружение главы государства. Ранее мало кому известная племянница Трампа Мэри теперь соревнуется с бывшим помощником президента по национальной безопасности. Ее опубликованные откровения побили рекорды и обошли мемуары Джона Болтона. Скандальную книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире" в первый же день продаж раскупили тиражом в 950 тысяч экземпляров. В случае с литературным творением Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" за неделю было продано 780 тысяч копий. Администрация Белого Дома в судах пыталась препятствовать выходу обеих книг, а Мэри Трамп еще и запретить публично обсуждать написанное ею, однако, не удалось: в интервью журналистам психолог по профессии переквалифицировалась в политолога, рассуждая о судьбах страны.

"Он абсолютно не способен управлять страной. И опасно позволять ему делать это. Страна на краю пропасти. В не очень отдалённой перспективе мы должны решить, кем хотим быть и куда прийти как государство. Мне сложно представить, сколько ужасных вещей происходят одновременно и ежедневно. Если я могу что-то сделать, чтобы это изменить и сказать правду, следует поступить именно так", - заявила Мэри Трамп.

Правда, которая, по версии Мэри Трамп, может изменить судьбу государства, в ее книге выглядит так: будучи подростком, Дональд издевался над другими детьми, сжульничал при поступлении в вуз, передаривал подарки и изводил мать капризами, плохо отзывался о женщинах и комментировал фигуру племянницы. И вообще он клинический нарцисс, а родительское состояние приумножил с помощью сомнительных налоговых схем. Дональд Трамп, который обычно в таких случаях за словом в карман не лезет, книгу племянницы никак не прокомментировал, хотя по мемуарам того же Болтона прошелся, не стесняясь в выражениях. Впрочем, 45-му президенту США сейчас явно не до этого, он полностью сконцентрирован на борьбе с основным соперником на главный пост в стране. Ситуация на грани критической: по данным последних соцопросов, уровень электоральной поддержки Джо Байдена на 15% выше, чем у действующего главы государства. Это самый большой отрыв Байдена от Трампа, зафиксированный в этом году. Протесты и беспорядки, продолжающиеся в США - сейчас один из аргументов действующего президента против демократов. Впрочем, он же работает и против него самого.

"Ценность вашего дома упадёт, а уровень преступности резко вырастет. Джо Байден и его боссы из числа крайне левых хотят многократно приумножить то, что делают сейчас. Они полностью разрушат наши прекрасные пригороды. Пригороды больше не будут такими, как прежде", - заявил Трамп.

Буквально за 3,5 месяца до выборов Трамп сменил руководителя своего предвыборного штаба. Им стал приближённый к зятю президента Билл Стипен. Предвыборные лозунги пока все те же - сделать Америку снова великой. Насколько это удастся или нет - время покажет, но, как минимум, графоманов рабочими местами Трамп обеспечил точно.

Лилия Акиньшина, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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