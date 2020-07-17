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Мишустин прибыл в Белоруссию на заседание ЕАЭС

12:02
  • пятница
  • 17 июля 2020

В Минске пройдет заседание межправительственного совета

В Минске пройдёт заседание Евразийского межправительственного совета. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин. Утром самолёт премьера приземлился в столице Белоруссии.

Впервые с начала пандемии заседание ЕАЭС пройдёт в очном формате. Как ожидается, главы правительств обсудят комплексный план мероприятий по борьбе с коронавирусом, актуальные вопросы взаимной торговли и различные инициативы, направленные на улучшение механизмов ЕАЭС.

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