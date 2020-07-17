Страшнее расизма: как ломают мир в угоду новой политкорректности

Кто задает либеральные тренды?

Джоан Роулинг смогла добиться в жизни очень многого, начав в буквальном смысле слова с низов. Первый том своей поттерианы она писала сидя без работы и считая себя самой большой неудачницей, которую знала. За следующие пять лет Роулинг прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионерши. От детских книг перешла к взрослым - и их тоже прекрасно раскупали. И всё было прекрасно ровно до того момента, пока "мама" Гарри Поттера не решила, что она всё еще живет в сказке и что в западном мире все имеют право на свое мнение, или вот женщин можно и нужно называть женщинами. Прилетело ей в ответ так, что она не может до сих пор оправиться.

Поводом послужил комментарий Роулинг к заголовку статьи: "Создание равного мира после COVID-19 для людей, которые... менструируют".

"Люди, которые менструируют. Я уверена, что было какое-то другое слово для этого. Помогите вспомнить. Жанщуны? Жинущики? Женще?" (в оригинале – "Wumben? Wimpund? Woomud?" – прим. ред.).

Свое недовольство, причем, в весьма грубой форме, писательнице выразила прогрессивная западная общественность. Сама Роулинг тактично ответила, что не считает женщиной мужчину, совершившего так называемый переход. И понеслось!

Писательнице устроили настоящую травлю, а ведь совсем недавно эти же люди восхищались тем, что старик Дамблдор – директор школы магии, вдруг оказался геем. А Гермиону в театральной постановке по настоянию самой Роулинг сыграла чернокожая актриса.

"Роулинг же подняли на знамена все вот эти европейские деятели, выступавшие за ЛГБТ, смену полов, трансгендерность и так далее. Для них Роулинг была знаменем и малейшее отклонение от генеральной линии партии для Роулинг тут же заканчивались жесточайшей партийной критикой. В какой-то момент она, видимо, стала осознавать, что джина просто выпустили из бутылки и чем дальше, тем больше будет размываться само по себе понятие о нравственных каких-то основах общества, о вещах, которые не нужно лишний раз объяснять", - говорит журналист, политолог Армен Гаспарян.

Поддержку Роулинг, стоит признать, все же нашла. Причем, в самом неожиданном месте. У феминисток. В конце прошлого года писательница встала на защиту Майи Форстейтер. Ее уволили за то, что она посмела заявить – "Мужчина в платье и на каблуках не становится женщиной, как бы ему не хотелось". К чему все эти устаревшие гендерные формальности – в очередной раз посчитали британские парламентарии, выступив с инициативой в графе пол, по желанию самого подданного, ставить просто крестик. Таких людей в шутку уже назвали – "Люди Х". С 2024-го категория "пол" должна исчезнуть из всех документов Нидерландов. С января 2020 эту страну, если кто забыл, официально нельзя называть Голландией, чтоб никого не обижать.

"Тотальная революция, которая никакому Марксу не снилась. Революция означает разрушение общества всего целиком никаких мужчин и женщин нет. Каждый имеет тот пол, который хочет", - говорит публицист Дмитрий Косырев.

А возражают, как ни парадоксально, все чаще те, кто закладывал "культурный" фундамент этого "нового дивного мира". Вот открытое письмо западных писателей, публицистов и философов:

"Писателям, нужна культура, в которой нам отводится простор для экспериментов, риска и даже ошибок. Нам нужно сохранить возможность выражать искреннее несогласие, не опасаясь тяжёлых последствий для нашей работы. Мы отвергаем всякий ложный выбор между справедливостью и свободой — одно не может существовать без другого".

Люди, подписавшие это, надо сказать, сплошь примечательные! Сама Роулинг, долгое время поддерживающая ЛГБТ-активистов. Философ и политолог Фрэнсис Фукуяма - автор книги "Конец истории и последний человек", утверждающий , что распространение в мире либеральной демократии западного образца – конечная точка социокультурной эволюции человечества. Гарвардский профессор Стивен Пинкер, считающий, что любые запреты тормозят прогресс. И еще в общей сложности 150 идеологов, так или иначе ставивших под сомнение само существование западной христианской цивилизации. Тем самым разрушая ее тысячелетние устои: вроде традиционной семьи, защиты детства, да и личности как таковой.

Неудивительно, что социальная сеть "Фейсбук" при регистрации предлагает выбрать один из 54-х полов. Среди самых примечательных: ощущающие себя в разное время то мужчиной, то женщиной, всеобщеполовой, "двудушный", для неопределившихся разработчики предусмотрительно оставили вариант "Другое".

Это что-то пострашнее расизма, отмечают специалисты. Когда агрессивное меньшинство заставляет каяться белых и черных, мужчин и женщин. Для них нет ни тех не других. Великобритания, так уж повелось, задает либеральные тренды. Правда на этот раз, вместо радужного расцвета Европы, скорее всего грядут темные века.

"Дальше все описано еще Освальдом Шпенглером еще больше 100 лет назад, я имею ввиду "Закат Европы", но другой вопрос, что то, что описал Шпенглер по сравнению с тем, что происходит сегодня, кажется просто такой рождественской веселой песней", - рассуждает Армен Гаспарян.

Матвей Шестаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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