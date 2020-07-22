Против Порошенко потребовали возбудить новое уголовное дело

Бывшего президента Украины обвинили во взятке

Экс-президент Украины Пётр Порошенко приходил во власть с помощью взяток и исключительно для дальнейшего личного обогащения. Об этом заявил соратник бывшего украинского лидера Давид Жвания. Обвинения он готов подтвердить в суде. Скандал коснётся не только Украины, но и ЕС, потому что, по словам Жвании, огромную взятку Порошенко давал чиновнику Еврокомиссии в обмен на политическую поддержку.

Это видео на Украине уже назвали явкой с повинной. Признание зачитывает бывший депутат Верховной Рады и соратник Петра Порошенко Давид Жвания. Речь о взятке, которую якобы заплатили за политическую поддержку.

"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам. Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И Порошенко взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем более 4 миллиардов долларов США. Все эти деньги выведены в офшоры", - рассказал депутат Верховной Рады Давид Жвания.

Что побудило бывшего депутата пойти на такие откровенности, вопрос пока открытый. Впрочем, всё это вполне в духе Давида Жвании. Ещё во времена "Оранжевой революции" он считался близким соратником Ющенко, а затем обвинил жену и детей тогдашнего президента страны в наличии двойного гражданства, а отравление Ющенко назвал фальсификацией. Затем вошел в Партию регионов Януковича, получив пост главы Комитета по вопросам строительства в Верховной Раде. А в 2013 году одним из первых переметнулся на сторону Майдана. Теперь очевидно подыгрывает Зеленскому.

"Заявление Жвании - как минимум о международном преступлении. О вмешательстве Европейского Союза в избирательную кампанию в 2014 году президента Украины. А это и есть международное преступление. Измена, по сути, Родине, с нашей стороны. И по этому поводу должно быть возбуждено немедленно уголовное дело", - полагает политолог Владимир Кацман.

Комментариев из ЕС пока не последовало, да и непонятно, еврочиновник из какой конкретно страны лоббировал за взятку кандидатуру Порошенко. Но, почему-то поспешив оправдаться, бывший глава украинского МИД заговорил о Германии.

"Никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются, то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал", - заявил он.

Жвания заявляет, что готов дать показания по всем эпизодам. А своими подельниками по захвату власти в стране и финансированию Майдана, ради личного обогащения называет - Порошенко, Кличко, Турчинова, Пашинского и Парубия. Свои же мотивы бывший нардеп объясняет опасностью реванша. Зеленский стремительно теряет рейтинг, а бывший президент Украины пытается вернуться к власти и в октябре якобы собирается выдвинуть свою кандидатуру на должность мэра Киева.

Пётр Вершинин. Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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