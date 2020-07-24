Броня для генсека: в Большом Московском цирке нашли тайное укрытие

Как обнаружили конструкцию и что с ней теперь делать?

Броня для генсека. Настоящий артефакт обнаружили во время реконструкции в Большом Московском цирке на Вернадского. Две железные пластины были вмонтированы в перегородку правительственной ложи - как предполагают, для защиты Леонида Брежнева от покушения.

Газовый резак с трудом вгрызается в металл. Шутка ли, пластина метр на метр весит больше 200 килограммов – это 12-миллиметровая броня "вип"-ложи.

Сенсационную находку рабочие обнаружили случайно, когда разбирали перегородку – она отделяет оркестровую ложу от правительственной. На плане амфитеатра, построенного полвека назад, бронированные блоки вовсе обозначены не были.

"Видимо, она была в качестве меры защиты для первых лиц государства, которые ранее посещали Большой московский цирк", - рассказал инженер по пожарной профилактике Большого московского государственного цирка Олег Щекочихин.

Меры безопасности вполне оправданы, учитывая, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев был завсегдатаем на спектаклях Большого Московского цирка.

Правительственная ложа находится на уровне 12-13-го рядов. Створки раздвигаются по мере необходимости в зависимости от количества гостей. Можно и вовсе оставить лишь небольшое окно. Рассмотреть гостей в ложе снизу проблематично: во-первых, слишком высоко, во-вторых здесь приглушенный свет. И, конечно, внимание зрителей в первую очередь приковано к происходящему на манеже.

Цирк на проспекте Вернадского начали возводить еще в 1964-м, но работы затянулись. Как-то проезжая мимо стройплощадки, Брежнев, потребовал ускорить процесс, увеличить финансирование, и в 71-м было показано первое представление.

Чтобы генсек с комфортом попадал в здание, для кортежа сделали отдельный въезд. Сейчас дорожка, впрочем, выглядит очень скромно.

Водитель мог оставаться в нижнем помещении – сейчас здесь гардероб. В комнату отдыха с мягкими диванами, мини-столовой вела мраморная лестница - но это для референтов и охраны. Сам же генсек поднимался на персональном лифте. До нашего времени сохранилась старая кнопка вызова.

Секретные ходы, отдельные комнаты по-прежнему скрыты от глаз рядовых зрителей - это доступно лишь вип-гостям. А вот фрагмент бронированного листа вскоре сможет рассмотреть любой желающий в будущем музее Большого московского цирка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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