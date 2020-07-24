ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Броня для генсека: в Большом Московском цирке нашли тайное укрытие

15:12
  • пятница
  • 24 июля 2020

Как обнаружили конструкцию и что с ней теперь делать?

Броня для генсека. Настоящий артефакт обнаружили во время реконструкции в Большом Московском цирке на Вернадского. Две железные пластины были вмонтированы в перегородку правительственной ложи - как предполагают, для защиты Леонида Брежнева от покушения.

Газовый резак с трудом вгрызается в металл. Шутка ли, пластина метр на метр весит больше 200 килограммов – это 12-миллиметровая броня "вип"-ложи.

Сенсационную находку рабочие обнаружили случайно, когда разбирали перегородку – она отделяет оркестровую ложу от правительственной. На плане амфитеатра, построенного полвека назад, бронированные блоки вовсе обозначены не были.

"Видимо, она была в качестве меры защиты для первых лиц государства, которые ранее посещали Большой московский цирк", - рассказал инженер по пожарной профилактике Большого московского государственного цирка Олег Щекочихин.

Меры безопасности вполне оправданы, учитывая, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев был завсегдатаем на спектаклях Большого Московского цирка.

Правительственная ложа находится на уровне 12-13-го рядов. Створки раздвигаются по мере необходимости в зависимости от количества гостей. Можно и вовсе оставить лишь небольшое окно. Рассмотреть гостей в ложе снизу проблематично: во-первых, слишком высоко, во-вторых здесь приглушенный свет. И, конечно, внимание зрителей в первую очередь приковано к происходящему на манеже.

Цирк на проспекте Вернадского начали возводить еще в 1964-м, но работы затянулись. Как-то проезжая мимо стройплощадки, Брежнев, потребовал ускорить процесс, увеличить финансирование, и в 71-м было показано первое представление.

Чтобы генсек с комфортом попадал в здание, для кортежа сделали отдельный въезд. Сейчас дорожка, впрочем, выглядит очень скромно. 

Водитель мог оставаться в нижнем помещении – сейчас здесь гардероб. В комнату отдыха с мягкими диванами, мини-столовой вела мраморная лестница - но это для референтов и охраны. Сам же генсек поднимался на персональном лифте. До нашего времени сохранилась старая кнопка вызова.

Секретные ходы, отдельные комнаты по-прежнему скрыты от глаз рядовых зрителей - это доступно лишь вип-гостям. А вот фрагмент бронированного листа вскоре сможет рассмотреть любой желающий в будущем музее Большого московского цирка.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Реставрация в цирке
Репетиция в цирке
Репетиция в цирке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.