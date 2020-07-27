Аниматор открыл стрельбу на вечеринке в Сочи (видео)

Полиция проводит проверку

В Сочи началась проверка инцидента со стрельбой на вечеринке после того, как в интернете появилось видео, на котором аниматор в форме ДПС использует огнестрельное оружие. ТВЦ.RU публикует эти кадры.

Как сообщили в МВД по Краснодарскому краю, аниматоры хотели разыграть участников корпоратива и попытались "задержать" мужчину. В какой-то момент аниматор открывает стрельбу в воздух.

Инцидент произошел на территории базы отдыха поселка Солох-Аул в Лазаревском районе Сочи. "Группа аниматоров в форме сотрудников ДПС, используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия", - говорится в сообщении полиции.

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