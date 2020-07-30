Путин: проблемы в Усолье-Сибирском долгие годы замалчивались

Вопросами экологии в городе никто не занимался

Экологические проблемы города Усолье-Сибирское (Иркутская область) долгие годы не решались и фактически замалчивались.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экологической ситуации в регионе. На протяжении нескольких десятков лет там копились отходы химпроизводства. В результате это привело к тяжелым экологическим последствиям.

"Этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. Сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии", - рассказал Путин.

Глава государства отметил, что никто никогда не занимался этой проблемой. Сейчас нужно определить действия по ликвидации критически опасных объектов и восстановлению экологической среды.

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