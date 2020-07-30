Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском

Президент ждет результатов в решении экологической проблемы

Угроза экологического бедствия в Усолье-Сибирском и меры, необходимые для её предотвращения, обсуждались в среду на совещании, которое провёл Владимир Путин. Город на берегах Ангары был в советское время крупным центром химической промышленности. Но 10 лет назад местный завод, не выдержав конкуренции, прекратил работу. От химического производства остались отходы. Они накапливались десятилетиями, и сейчас хранилища находятся в аварийном состоянии.

В паре километров от этого микрорайона вот-вот может случиться экологическая катастрофа. Завод "Усольехимпром" местные жители называют новым Чернобылем. Емкости с химическими веществами, которые остались на закрытом еще с 2005-го года предприятии - как бомба замедленного действия, отравляют людей, почву и воду. Конкретный набор химических веществ в цистернах не знает никто.

Ртуть разлита в бывшем здании электролиза и даже рядом с ним. Ей пропитано здесь буквально все. Скважины с нефтеотходами. И все это спускается в Ангару. Два года назад здесь ввели режим ЧС.О том, насколько ситуация опасна, в среду на совещании президенту доложил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Именно он попросил Владимира Путина оказать помощь.

"Этот груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, еще с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. Сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали. И сегодня жду, конечно, от вас подробного доклада по ситуации, а также по тем мерам, которые необходимо предпринять в первоочередном, неотложном плане для локализации и ликвидации критически опасных объектов. И конечно, нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально-экономического развития города Усолья-Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами", - отметил Путин.

А ведь раньше это был один из мощнейших заводов Сибири. Численность работников предприятия составляла до 12 тысяч человек. Игорь Кобзев рассказал президенту о планах развития этой территории.

"После завершения работ мы видим развитие территории "Усольехимпрома" как площадку для новых предприятий. Уже существуют различные концепции ее развития. Среди них – предприятия машиностроительного комплекса, производства древесного угля, завод по сборке лифтов, создание производства по глубокой переработке кварца и многие другие", - сообщил он.

Пока самое главное - разобраться с нынешней ситуацией. В ближайшие дни необходимо приступить к работе на наиболее опасных объектах. Причем, сразу нескольким ведомствам: и Минобороны, и Росгвардии. Обеспечить безопасность на территории, организовать круглосуточную охрану, чтобы охотники за металлами случайно не нанесли вред природе. Глава государства поручил создать межведомственную рабочую группу, которая займется выполнением четкого плана.

"Необходимо срочно изолировать промышленную площадку и обеспечить её охрану силами Росгвардии - я так понял, что Росгвардия к этому готова; закрыть доступ на опасные объекты для людей, чтобы они не подвергали угрозе свою жизнь и здоровье", - заявил Путин

К работе приступают экстренно. О результатах выполнения поручений будут докладывать лично президенту. И первые отчеты Владимир Путин ждет уже через три месяца.

Елена Макарова и Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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