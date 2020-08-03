На кону - репутация Трампа: ждать ли блокировки TikTok в США?

Президент США ищет доказательства иностранного вмешательства

На кону - репутация страны. В США снова обсуждают судьбу американского сегмента соцсети TikTok. Выкупить долю может корпорация Microsoft, якобы чтобы защитить персональные данные пользователей. У Дональда Трампа своя позиция - перед выборами Китай может вполне органично сыграть удобную президенту роль внешнего врага.

Вслед за угрозами Дональда Трампа запретить приложение TikTok ("ТикТок") в США, IT-гигант Microsoft выпустил заявление, что не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке видеосервиса. Они начались, очевидно, по личной просьбе президента.

Это самая быстрорастущая социальная сеть в мире. Два миллиарда скачиваний. Больше 100 миллионов – на территории США. И это пугает американские власти. ТикТок создан в Китае и, по словам Дональда Трампа, может передавать личные данные американских пользователей властям КНР. А еще повлиять на предстоящие президентские выборы.

Вероятно, Дональд Трамп ищет доказательства иностранного вмешательства в дела Соединенных Штатов. Антироссийскую карту разыгрывают его соперники - демократы. Ну а Трамп создает нового внешнего врага, с которым доблестно сразиться и заработает политические очки.

Президент может использовать Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях. И существует огромная двухпартийная поддержка для того, чтобы не поддерживать TikTok в его нынешнем виде, где приложение может отправлять информацию о местонахождении 100 миллионов американцев", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Политиков пытаются вразумить программисты. ТикТок собирает точно такой же объем личных данных, как подобные приложения, созданные в США. И покупка американского сегмента ТикТок, похожая на рейдерский захват, на безопасность страны никак не повлияет. К тому же, поставит под угрозу имидж свободного и конкурентного рынка Америки.

Американские СМИ сообщают, что сейчас в Белом доме проходят консультации и обсуждение того, как решать возникший конфликт и чем пожертвовать: имиджем страны или репутацией её президента.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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