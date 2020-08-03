В Балашихе поймали живого крокодила

Какая судьба теперь ждет рептилию?

В подмосковной Балашихе поймали живого крокодила. Слухи о том, что в речке Вьюнке поселился экзотический гость, появились еще на прошлой неделе. И вот после нескольких дней поиска животное наконец обнаружили. И вовремя - пережить эту зиму крокодилу точно бы не удалось.

Жители деревни Русавкино-Романово всего-то пошли в магазин за мороженым. А на их пути оказался живой полутораметровый крокодил. Река небольшая: ширина в этом месте – около трёх метров. Течение у Вьюнки медленное, вокруг много тихих заводей. Берега поросли густым кустарником и деревьями. Поэтому у крокодила была масса возможностей спрятаться и быть незамеченным.

Вьюнка всего в 12 километрах от МКАД. Местные жители устраивают здесь пикники, любят купаться и рыбачить. Новость о том, что река стала напоминать устье Нила или Амазонки, повергла людей в шок, передает "ТВ Центр".

Но все-таки это далеко не первый случай, когда крокодилов находят в ближайшем Подмосковье. В октябре прошлого года пресмыкающееся переехала фура на Ярославском шоссе. По одной из версий, рептилия сбежала из цирка-шапито, однако найти владельцев так и не удалось. Июнь того же года: крокодил в Клязьме. И даже с поводком. То есть хозяин у него точно был. Эксперты уверены: рептилии оказываются в Подмосковье из-за неосторожности или некомпетентности владельцев.

За последние десятилетия подобная экзотика стала модной – спрос на крокодилов вырос в разы. В итоге тенденция стала опасной для окружающих и губительной для рептилий.

Теоретически, считают эксперты, крокодил может даже перезимовать в нашем климате, но скорее всего подорвет здоровье и следующие холода станут для него смертельными. Эта рептилия впала в анабиоз даже в летнем московском климате. Поэтому поймать его было несложно: животное не сопротивлялось и даже позволило попозировать с собой. Его забрали специалисты подмосковной экофермы. Олег Хавронич увлекается разведением крокодилов с детства. И сейчас найденная рептилия находится среди полусотни своих собратьев, привезенных со всего мира.

В этом году вышел закон "Об ответственном обращении с животными". За неправильное содержание зверей будут конфисковывать. А, значит, крокодилы в Подмосковье так и останутся не более чем экзотикой

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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