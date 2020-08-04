На Балтике прошли учения ВМФ (видео)

Как проходили маневры?

"Океанский щит" - на российских рубежах. Балтийский флот провел учения под Калининградом. Более 20 кораблей, 18 самолетов и вертолетов морской авиации, 30 единиц боевой техники и две тысячи военнослужащих приняли участие в сложнейшей высадке на побережье.

Атаке предшествует артиллерийская подготовка. Снаряды уничтожают вражеские укрепления. Затем, с помощью поисково-спасательных вертолетов Ка-27 – на берег высаживают оперативную группу.

Берег заминирован. Отряд инженерных войск обеспечивает безопасный плацдарм для высадки и наступления основных сил, которые должны нанести удар по позициям условного противника. В учениях задействовано более 20 кораблей Балтийского флота. С неба их прикрывают два десятка самолетов и вертолётов.

Над акваторией дымовая завеса. Тральщики подводят большие десантные корабли "Королёв", "Минск" и "Калининград" как можно ближе к берегу. БТРы буквально ныряют в воду. В это время корабль на воздушной подушке уже штурмует позиции. Отряды действуют слаженно. Прикрывают друг друга. Молниеносное наступление.

За происходящим внимательно следят в командном пункте. Дают вводные, принимают доклады командиров. Учения "Океанский щит" проводятся традиционно после Главного военно-морского парада в Финском заливе и Балтийском море.

"Наши военнослужащие, в частности, морская пехота, они могут не только на парадах хорошо выглядеть, но и прекрасно показывать себя на практических действиях, на высадке. Все действовали достаточно слаженно, уверенно и показали профессионализм, присущий флоту", - отметил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов.

На этом учения не заканчиваются. Военнослужащим предстоит отработать навыки артиллерийской стрельбы по воздушным целям и ночные маневры.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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