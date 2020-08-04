Крупный пожар в хостеле в центре Москвы попал на видео

Причины возгорания устанавливаются

Двухэтажный хостел загорелся во вторник утром в центре Москвы. Вначале огонь вспыхнул на крыше соседнего ангара, но быстро перекинулся на стоящее рядом здание, передает "ТВ Центр".

Густой дым в Гарднеровском переулке было видно далеко от места происшествия. Потушить возгорание удалось буквально за полчаса. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров.

Что стало причиной, сейчас выясняется. В целях безопасности из хостела были эвакуированы около 10 человек, это сотрудники и постояльцы.

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