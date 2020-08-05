Россия отправила в Ливан мобильный госпиталь и врачей

Накануне в Бейруте прогремел мощный взрыв

Власти Ливана распорядились поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне страшный взрыв. Он унес жизни более сотни человек, тысячи пострадали, сотни тысяч людей остались без крова. Столица страны объявлена зоной бедствия. Россия не осталась в стороне, МЧС направляет в Ливан самолеты, которые доставят в республику врачей, спасателей, а также мобильный госпиталь. Первый из самолетов уже вылетел из Москвы. Местные клиники переполнены и не справляются с наплывом раненых. Практически весь центр города сейчас лежит в руинах. Разбор завалов не останавливается ни на минуту, под грудами обломков все ещё находят выживших.

Вторые сутки в Бейруте раскапывают обломки и всё ещё находят живых людей. Но и цифра погибших растёт, их количество уже перевалило за сотню, и в разы больше пропавших без вести. Губернатор города плачет, когда говорит об этом.

"Произошедшее похоже на то, что было в Японии, в Хиросиме и Нагасаки. Я никогда в жизни не видел такого. Это национальная катастрофа для Ливана", - сказал Марван Аббуд, губернатор Бейрута.

Медицинская помощь необходима тысячам людей и многим не успевают оказывать её вовремя. Не хватает лекарств, врачей, мест в больницах. Четыре медучреждения значительно пострадали от взрыва и закрыты.

- В нашей больнице как минимум 300 раненых. 5 пациентов находятся в отделении интенсивной терапии. Пострадавшие всё поступают. Мы привлекли весь персонал. Здание больницы тоже пострадало. Посмотрите, у входа рухнул потолок, стёкла в палатах выбиты.

Город-миллионник сейчас - зона бедствия, масштабы которой сложно оценить даже с воздуха. На этом пустыре выделяется элеватор - крепкое бетонное здание, которое устояло и приняло на себя значительную часть ударной волны.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

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