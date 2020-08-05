Жителей Дальнего Востока предупредили о приближении мощного тайфуна

Стихия уже нанесла большой ущерб Китаю

На Дальний Восток надвигается мощный тайфун "Хагупит". В Хабаровском крае его ждут в четверг, а сильные дожди он уже принёс в Приамурье, Забайкалье, Бурятию и на Сахалин, где за несколько дней выпала месячная норма осадков.

Тайфун идёт со стороны Китая, где он уже нанёс большой ущерб, отмечает "ТВ Центр". На востоке страны мощные ливни стали причиной наводнений и оползней. Многие реки вышли из берегов, затапливая жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Порывистый ветер, который сопровождает продвижение тайфуна, стал причиной обрыва линий электропередачи. Повалено огромное дерево возрастом более 600 лет. Затоплены десятки домов, эвакуированы сотни жителей.

Почти 700 туристов оказались заблокированы в городе Паньфэн. Им пришлось остаться в сельских гостиницах. Затоплено множество дорог. Рядом с водохранилищем Шуанфэн пожарная команда более двух часов пыталась спасти нескольких путешественников, которые оказались заблокированы в своём автомобиле. Из бурного потока их удалось вытащить только с помощью верёвок.

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