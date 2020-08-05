ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Дальнего Востока предупредили о приближении мощного тайфуна

22:30
  • среда
  • 05 августа 2020

Стихия уже нанесла большой ущерб Китаю

На Дальний Восток надвигается мощный тайфун "Хагупит". В Хабаровском крае его ждут в четверг, а сильные дожди он уже принёс в Приамурье, Забайкалье, Бурятию и на Сахалин, где за несколько дней выпала месячная норма осадков.

Тайфун идёт со стороны Китая, где он уже нанёс большой ущерб, отмечает "ТВ Центр". На востоке страны мощные ливни стали причиной наводнений и оползней. Многие реки вышли из берегов, затапливая жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Порывистый ветер, который сопровождает продвижение тайфуна, стал причиной обрыва линий электропередачи. Повалено огромное дерево возрастом более 600 лет. Затоплены десятки домов, эвакуированы сотни жителей.

Почти 700 туристов оказались заблокированы в городе Паньфэн. Им пришлось остаться в сельских гостиницах. Затоплено множество дорог. Рядом с водохранилищем Шуанфэн пожарная команда более двух часов пыталась спасти нескольких путешественников, которые оказались заблокированы в своём автомобиле. Из бурного потока их удалось вытащить только с помощью верёвок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тайфун "Хагупит"
Тайфун "Хагупит"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.