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Модернизацию очистных сооружений в Новой Москве завершат за 5 лет

15:11
  • четверг
  • 06 августа 2020

Качество московской воды значительно улучшится

В ближайшие пять лет в Новой Москве будут полностью модернизированы все очистные сооружения. В частности, планируется строительство новых объектов с современной системой обеззараживания. Какие работы уже проведены в поселении Кокошкино?

Перед тем, как попасть в реку, сточные воды проходят 4 стадии очистки. После присоединения новых территорий к Москве, здесь провели комплексную инвентаризацию и полное обследование очистных сооружений. Теперь они на балансе "Мосводоканала". Станция "Кокошкино" построена взамен двух старых. Первый этап очистки здесь начинается с отделения песка и мусора. Далее вода идёт на главную переработку.

Основной этап очищения происходит в так называемых аэротенках, причём практически без участия человека, всю работу выполняют специальные бактерии, активный ил удаляет загрязнения из воды

Сами бактерии при этом погибают и через специальный насос утилизируются, вода же самотёком движется к третьему звену очистки. Финальная очистка -ультрафиолетом, и только после этого слив в реку, в этой местности - в Алёшин ручей.

Здесь все автоматизировано настолько, что труд человека сводится лишь к контролю над замкнутым циклом системы. Уже сегодня качество воды в Москве значительно улучшилось за счёт биологической и химической очистки воды. Станция очистных сооружений Кокошкино уже обслуживает 2 поселения и соседние жилые комплексы

К 2025 году, как обещают столичные власти, все очистные сооружения Троицкого административного округа оборудуют новейшими системами обеззараживания. А это значит, что качество московской воды значительно улучшится.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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