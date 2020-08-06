Российские медики в Бейруте будут работать в круглосуточном режиме

Больницы города переполнены после взрыва в порту

Четвертый борт МЧС России доставил сегодня в пострадавший от взрыва Бейрут спецтехнику и детских врачей. Именно эти специалисты сейчас в особом дефиците в зоне бедствия. К вылету в ливанскую столицу готовится ещё один самолет со спасателями. Помощь ближневосточному государству, напомню, оказывается по поручению президента Владимира Путина. И сегодня в Бейруте начал принимать пострадавших российский аэромобильный госпиталь, доставленный туда днем ранее.

Аэромобильный госпиталь сотрудники МЧС России разворачивают прямо у стен стадиона имени Рафика Харири. Его разрушительная взрывная волна не затронула каким-то чудом. Внутри каждого надувного модуля - всё самое необходимое для оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим. Больницы города переполнены - дополнительные реанимационные блоки и операционные лишними точно не будут.

"На данный момент проведено совещание с местным руководством. Приём больных начнётся с 15 часов по московскому времени. Работа будет организована как амбулаторный приём с 8 часов утра до 8 вечера. И будет круглосуточный приём экстренных больных, доставляемых после работы спасателей из завалов", - рассказал Алексей Скоробулатов, начальник госпитального отдела медицинской службы отряда "Центроспас" МЧС России.

В Бейруте - всего один национальный спасательный отряд. Справиться с последствиями такой катастрофы в одиночку собственными силами страна не может. По поручению Владимира Путина в Ливан отправились почти сто российских специалистов. Среди них - спасатели, медики, психологи, а также кинологи - у каждого за плечами годы подготовки и огромный опыт.

"Работы будет много, работа будет сложная. У нас есть информация, что под завалами находятся люди, будем в первую очередь делать акцент на работу кинологических расчётов, беспилотных авиационных систем и, конечно, минуты тишины", - заявил Сергей Воронцов, заместитель начальника ГУ "Национальный центр управления в кризисных ситуациях".

Работать сотрудникам МЧС приходится круглосуточно. Времени на отдых нет - под обломками некогда одного из крупнейших хабов Ближнего Востока до сих пор могут находиться люди, у которых совсем нет времени ждать.

В ближневосточную страну для оказания помощи отправились несколько самолётов Ил-76. На борту каждого - дополнительная спецтехника, а также оборудование для развёртывания лабораторий по выявлению коронавируса. Сложившуюся ситуацию отягчает и эпидемиологическая обстановка.

Сейчас Бейрут находится в руинах. Кадры - словно из зоны военного конфликта. Разрушенные дома, непривычно пустынные улицы и толстый слой пыли, который покрыл весь город. Тут и там видны детские игрушки, предметы быта и сплющенные автомобили - пейзаж, от которого на глаза наворачиваются слёзы. В соцсетях появляются всё новые шокирующие кадры. Жильцы одной из квартир в доме напротив порта снимали горящий склад на мобильный телефон. Люди напуганы - их можно понять, до очага возгорания 200 метров. То, что будет ещё один масштабный по своей силе взрыв, никто не мог и представить.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой.

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