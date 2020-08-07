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Жители села в Якутии спасались от пожаров на лодках (видео)

11:42
  • пятница
  • 07 августа 2020

Остановить пламя помог ливень

В Якутии продолжают бушевать природные пожары. Сейчас в регионе действуют более 130 очагов. А накануне пламя вплотную подошло к населённому пункту. Жителям пришлось спасаться бегством. И прятаться от стихии в воде. Огонь пытались потушить как земли, так и с воздуха. На помощь людям пришла сама природа.

Апокалиптический пейзаж. На фоне сплошной стены огня различимы только силуэты людей и догорающие деревья. Подгоняемый сильным ветром, природный пожар подступил вплотную к селу Сватай - в нем проживают больше полутысячи человек. Энергетики заранее обезопасили минерализированной полосой местную электростанцию, где находятся резервуары с дизтопливом. А от реки Алазея команда добровольцев протянула пожарные рукава. Но силы в борьбе с огнём оказались неравны – в итоге, люди на лодках вынуждены спасаться из огненной ловушки.

На помощь добровольцам из соседнего села Алеко-Кюель экстренно вылетела аэромобильная группировка МЧС. Остановить пламя помог и трехчасовой ливень. К утру пятницы угроза населенному пункту ликвидирована. Тем не менее, ситуация с природными пожарами на территории Якутии уже на протяжении нескольких недель остается напряженной – в республике действует режим ЧС. Огнем выжжено больше 250 тысяч гектаров тайги, передает "ТВ Центр".

Сейчас в тушении природных пожаров в Якутии задействованы более 850 человек и свыше 160 единиц техники. С учетом сухой погоды и порывистого ветра едкий дым может окутать 2 десятка сел и деревень. К борьбе со стихией спасатели готовят дополнительные силы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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