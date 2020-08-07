Появились подробности крушения самолета в Индии

Названа основная причина авиакатастрофы

Авиакатастрофа на юго-западе Индии. Пассажирский Boeing-737, совершая посадку в штате Керала, выкатился за пределы полосы и развалился на части. По последним данным, погибли 17 человек, включая пилота. Более 120 получили травмы. Это почти все, кто был на борту. В основном - это граждане Индии, которые возвращались из Арабских Эмиратов. Погода во время посадки была очень плохая. Это пока считают основной версией крушения.

Обломки самолёта разбросаны по всей взлётно-посадочной полосе. Передняя часть воздушного судна полностью разрушена. Фюзеляж развалился на две части. Жуткие кадры жёсткой посадки Boeing 737 авиакомпании Air India в городе Кожикоде публикуют местные СМИ. Причиной авиапроисшествия мог стать дождь - посадочная полоса была мокрой. На место ЧП оперативно прибыли пожарные для проливки корпуса лайнера водой. Двери борта открыты - спасатели аккуратно выносят пострадавших.

На месте аварии работают десятки спасательных отрядов. Данные о числе пассажиров разнятся. На борту, по информации нескольких источников, могло находиться от 175 до 191 человека. На этот час сообщается о 17 погибших, среди которых и командир корабля. Его гибель подтверждает министр туризма Индии. Второй пилот находится в критическом состоянии. Более 120 человек ранены. Подразделения национальных сил реагирования на стихийные бедствия мобилизованы и приведены в боевую готовность, об этом сообщает глава министерства внутренних дел. Свои соболезнования выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Глубоко сожалею о произошедшей авиакатастрофе в Кожикоде. Мои мысли сейчас с теми, кто потерял своих близких - я скорблю вместе с ними. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. На месте аварии находятся власти штата - они оказывают всю необходимую помощь", - заявил он.

Известно, что самолет летел из Дубая. Это вывозной рейс с гражданами Индии, которые не смогли ранее покинуть Арабские Эмираты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. В генконсульстве нашей страны в городе Ченнаи эту информацию подтвердили. Это почти полностью исключает возможность того, что на борту могли находиться россияне. Впрочем, местная дипмиссия продолжает перепроверять данные и находится в постоянном контакте с властями штата Керала.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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