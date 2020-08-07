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Появились подробности крушения самолета в Индии

22:27
  • пятница
  • 07 августа 2020

Названа основная причина авиакатастрофы

Авиакатастрофа на юго-западе Индии. Пассажирский Boeing-737, совершая посадку в штате Керала, выкатился за пределы полосы и развалился на части. По последним данным, погибли 17 человек, включая пилота. Более 120 получили травмы. Это почти все, кто был на борту. В основном - это граждане Индии, которые возвращались из Арабских Эмиратов. Погода во время посадки была очень плохая. Это пока считают основной версией крушения.

Обломки самолёта разбросаны по всей взлётно-посадочной полосе. Передняя часть воздушного судна полностью разрушена. Фюзеляж развалился на две части. Жуткие кадры жёсткой посадки Boeing 737 авиакомпании Air India в городе Кожикоде публикуют местные СМИ. Причиной авиапроисшествия мог стать дождь - посадочная полоса была мокрой. На место ЧП оперативно прибыли пожарные для проливки корпуса лайнера водой. Двери борта открыты - спасатели аккуратно выносят пострадавших.

На месте аварии работают десятки спасательных отрядов. Данные о числе пассажиров разнятся. На борту, по информации нескольких источников, могло находиться от 175 до 191 человека. На этот час сообщается о 17 погибших, среди которых и командир корабля. Его гибель подтверждает министр туризма Индии. Второй пилот находится в критическом состоянии. Более 120 человек ранены. Подразделения  национальных сил реагирования на стихийные бедствия мобилизованы и приведены в боевую готовность, об этом сообщает глава министерства внутренних дел. Свои соболезнования выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Глубоко сожалею о произошедшей авиакатастрофе в Кожикоде. Мои мысли сейчас с теми, кто потерял своих близких - я скорблю вместе с ними. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. На месте аварии находятся власти штата - они оказывают всю необходимую помощь", - заявил он.

Известно, что самолет летел из Дубая. Это вывозной рейс с гражданами Индии, которые не смогли ранее покинуть Арабские Эмираты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. В генконсульстве нашей страны в городе Ченнаи эту информацию подтвердили. Это почти полностью исключает возможность того, что на борту могли находиться россияне. Впрочем, местная дипмиссия продолжает перепроверять данные и находится в постоянном контакте с властями штата Керала.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
Самолет Air India Express на месте крушения
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