В "Москва-Сити" испытали новую систему тушения небоскребов

Технология позволит не только облегчить процесс работы, но и избежать затоплений

Столичные пожарные впервые испытали новую систему тушения небоскрёбов. Учения проходили в деловом центре "Москва-сити" в башне "Империя", передает "ТВ Центр".

Высота здания - почти 240 метров. И хотя там предусмотрен целый комплекс по обеспечению пожарной безопасности, бороться с огнём на последних этажах - задача довольно сложная. Новые насосы смешивают воду с воздухом. Благодаря высокому давлению жидкость можно поднять более чем на 150 метров от точки установки насоса. Технология позволит не только облегчить процесс работы, но и избежать затоплений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"