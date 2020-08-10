ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Москва-Сити" испытали новую систему тушения небоскребов

15:19
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Технология позволит не только облегчить процесс работы, но и избежать затоплений

Столичные пожарные впервые испытали новую систему тушения небоскрёбов. Учения проходили в деловом центре "Москва-сити" в башне "Империя", передает "ТВ Центр".

Высота здания - почти 240 метров. И хотя там предусмотрен целый комплекс по обеспечению пожарной безопасности, бороться с огнём на последних этажах - задача довольно сложная. Новые насосы смешивают воду с воздухом. Благодаря высокому давлению жидкость можно поднять более чем на 150 метров от точки установки насоса. Технология позволит не только облегчить процесс работы, но и избежать затоплений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Учения в деловом центре "Москва-сити"
Учения в деловом центре "Москва-сити"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.