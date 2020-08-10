ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На дне Финского залива найдены старинные артефакты

22:56
  • понедельник
  • 10 августа 2020

Какие именно?

Археологи показали первые находки, поднятые со дна Финского залива, где сейчас обследуют сеть фортов в преддверии их масштабной реконструкции. Объекты давно закрыты для посторонних, при том, что представляют большой интерес как для историков, так и для туристов. Восстановление сооружений, которое завершится к 2025-му году - это часть более крупного проекта по развитию Кронштадта и превращению его в город-музей. Реализовать его Министерству обороны поручил президент. Экспедиция ещё только в самом начале, а обнаруженные артефакты уже помогли учёным пролить свет на многие тайны.

Подробнее смотрите в репортаже Анны Морозовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дайверы
Дайверы
Форт в Кронштадте
Форт в Кронштадте
Археологические находки в Кронштадте
Археологические находки в Кронштадте
Форт в Кронштадте
Форт в Кронштадте
Археологические находки в Кронштадте
Археологические находки в Кронштадте
Форт "Император Александр I" в Кронштадте
Форт "Император Александр I" в Кронштадте
Форт "Император Александр I" в Кронштадте
Форт "Император Александр I" в Кронштадте
Форты в Кронштадте
Форты в Кронштадте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.