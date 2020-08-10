На дне Финского залива найдены старинные артефакты

Какие именно?

Археологи показали первые находки, поднятые со дна Финского залива, где сейчас обследуют сеть фортов в преддверии их масштабной реконструкции. Объекты давно закрыты для посторонних, при том, что представляют большой интерес как для историков, так и для туристов. Восстановление сооружений, которое завершится к 2025-му году - это часть более крупного проекта по развитию Кронштадта и превращению его в город-музей. Реализовать его Министерству обороны поручил президент. Экспедиция ещё только в самом начале, а обнаруженные артефакты уже помогли учёным пролить свет на многие тайны.

Подробнее смотрите в репортаже Анны Морозовой

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