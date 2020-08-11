В подмосковных Мытищах сгорели два автомобиля (видео)

Очевидцы сняли на видео случившееся

Минувшей ночью в подмосковных Мытищах сгорели два автомобиля. Они были припаркованы в одном из дворов.

Кадры происшествия появились в соцсетях. Видно, что машины полностью охвачены огнём, также слышны громкие хлопки и голоса жителей, которые просят близко не подходить к горящим автомобилям.

Чтобы пламя не распространилось дальше, водители перегнали свои машины на безопасное расстояние. Пока версию поджога исключать нельзя, отмечает "ТВ Центр".

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