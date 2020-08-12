Трамп получил подарок от демократов перед выборами

Президент раскритиковал выбор Джо Байдена по кандидатуре вице-президента

Громкая политическая новость в США. Демократ Джо Байден объявил, кто будет вице-президентом в случае его победы на выборах главы государства. Это бывший генпрокурор Калифорнии Камала Харрис. Она может стать первой в истории страны темнокожей женщиной на этом посту. Такой выбор должен повысить популярность Байдена среди цветного населения и увеличить его шансы на победу. Почему Дональд Трамп обрадовался решению конкурента?

"Я обещаю, мы выиграем эту гонку. Мы собираемся победить Дональда Трампа", - заявил Джо Байден.

Окрыленный успехом в Кентукки, а в этом штате в ходе праймериз Байден набрал 85 процентов голосов и уверенно обошел Трампа, главный демократ Америки, похоже, не сомневается в том, что в ноябре станет хозяином Белого дома. Причем, убежден в этом настолько, что уже начал формировать свою команду и подыскал кандидатуру на место вице- президента.

"Имею честь объявить, что я выбрал напарницей в гонке Камалу Харрис - бесстрашного защитника простых людей и одного из самых выдающихся государственных служащих", - написал он в соцсети.

Камала Харрис - жесткий политик с большими амбициями. Бывший генпрокурор, а сегодня сенатор от Калифорнии. Она сама баллотировалась в президенты. Но не набрала голосов. И вышла из гонки в пользу Байдена. Теперь оптимистично комментирует собственные перспективы.

"Джо Байден может объединить американский народ, он всю свою жизнь сражался за нас, он построит Америку, которая будет соответствовать нашим идеалам. Для меня большая честь присоединиться к нему", - заявила Харрис.

Харрис 55 лет. Она из семьи эмигрантов из Индии и Ямайки. Получила хорошее образование. Политологи говорят, что Камале давно не дают покоя лавры Мартина Лютера Кинга и Барака Обамы. И в этом смысле Байден убил двух зайцев. Харрис может стать первой в истории США темнокожей женщиной вице-премьером. И это назначение на фоне протестов афроамериканцев, наверняка, поддержит большинство "цветного" электората.

"Это исторический выбор, она первая чернокожая женщина во власти такого уровня, она изменила лицо демократической партии, и я думаю, она задаст тон политике в стране", - говорит директор Центра американских женщин и политики Университета Ратгерса Дебби Уолш.

Собственно, цвет кожи - единственное отличие Харрис от коллег в Сенате. В остальном ее курс полностью соответствует целям демократов: как во внутриамериканской повестке, так и во внешнеполитической. Проще говоря, главная задача Харрис: раскачивать любую тему, которая ударит по Трампу. Она называет Россию врагом США. И уверена, что за всеми кибератаками и попытками вмешаться в американские выборы стоят именно русские. А Трамп больше доверяет Владимиру Путину, чем своим спецслужбам.

"Повернуться к миру спиной - это не вариант, США и наши союзники сталкиваются с реальными угрозами в сфере безопасности - от агрессии России до международного терроризма. Нам следует ясно их видеть, решительно и активно им противодействовать", - считает сенатор Камала Харрис.

Харрис в пику президенту - "за " реформы полиции, однополые браки, сокращение расходов на армию, повышение налогов. Лучшего подарка республиканцам не придумать, язвительно заявил Дональд Трамп. Давая понять, что с такой программой демократам не выиграть гонку в Оклахоме, Техасе, Пенсильвании, Дакоте - Щтатах, традиционно вступающих против этих мер. Сейчас штаб Харрис пытается всеми силами создать ей образ милого, доброго и честного человека, который на посту генпрокурора отстаивал закон и порядок. Но политологи уже припомнили несколько фактов, способных испортить этот имидж. Например, когда в 2004 году Камала высказывалась за отмену смертной казни. А позже активно поддерживала эту меру наказания и отстаивала ее в Конституционном суде.

"Она лгала, рассказала много-много историй, которые оказались неправдой. На праймериз от нее ждали хороших результатов, а она набрала только 2% и потратила много денег. Я думал, Байден не выберет ее. Она была очень противной и отвратительно относилась к Байдену", - заявил Трамп.

Кандидатуру Харрис многие эксперты называют политическими инвестициями демократов. Если Байден проиграет ноябрьские выборы, то в следующий раз американцы вряд ли проголосуют за стареющего сенатора. Другое дело - Камала. У нее, как считают политологи, через четыре года есть все шансы взять реванш и побороться за президентский пост.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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