Следователи проверяют частную клинику после смерти пациентов

За короткое время там скончались пять человек
Следователи начали проверку сообщений о гибели пациентов в частной клинике на Мичуринском проспекте. Есть информация, что за короткое время там скончались пять человек.
В многопрофильной клинике проводили различные операции, но услуги не отвечали требованиям безопасности. Это результаты проверки Росздравнадзор, передает "ТВ Центр".
Установлено, что отделения анестезиологии и реаниматологии были оснащены с нарушениями. Сейчас реанимация опечатана.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"