Следователи проверяют частную клинику после смерти пациентов

За короткое время там скончались пять человек

Следователи начали проверку сообщений о гибели пациентов в частной клинике на Мичуринском проспекте. Есть информация, что за короткое время там скончались пять человек.

В многопрофильной клинике проводили различные операции, но услуги не отвечали требованиям безопасности. Это результаты проверки Росздравнадзор, передает "ТВ Центр".

Установлено, что отделения анестезиологии и реаниматологии были оснащены с нарушениями. Сейчас реанимация опечатана.

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