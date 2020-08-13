Маврикий оказался на грани экологической катастрофы

Виной всему - разлив нефтепродуктов

Ликвидация последствий разлива топлива у берегов Маврикия займёт несколько десятков лет - так оценили масштаб бедствия в "Фонде дикой природы". Неделю назад выяснилось, что из японского судна, севшего на мель в Индийском океане, вытекают нефтепродукты. Причём происходит это всего в двух километрах от заповедной зоны, где уже погибли рыбы и крабы сразу нескольких исчезающих видов. Серьёзный ущерб нанесён и полосе мангровых лесов. А о том, что на пляжи Маврикия в ближайшее время смогут вернуться туристы, не может быть и речи.

Не слишком доверяя властям, местные жители сами устанавливают заграждения из тростника, веревок и бутылок. Вручную собирают нефтепродукты с мелководья. Так спасают свой рай на земле от экологической катастрофы. Не протолкнуться сейчас и в парикмахерских. Все сдают волосы, чтобы из них делали ловушки для мазута.

Основная строчка доходов Маврикия - туризм. Окруженные зеленью лагуны с небесно-голубой водой и белыми песчаными пляжами всегда манили путешественников. Приезжали сюда и ради уникальной флоры и фауны. Все это сейчас - вместе с экономикой страны - в мазуте. Сначала удар нанесли пандемия и закрытие границ, а теперь и разлив нефтепродуктов. Настоящая катастрофа.

Японский сухогруз сел на мель у берегов Маврикия еще в конце июля, и с тех пор из его трюма в воду вылилось около тысячи тонн нефтепродуктов. Пятно такое, что его видно даже из космоса. Местные рыбаки заявляют о массовой гибели океанской фауны. На поверхности воды плавают останки угрей, морских звезд, птиц. Запах в тропическом раю соответствующий. При этом все может стать еще хуже. Утечку топлива остановили, но судно в любой момент может расколоться надвое.

На помощь местным властям и добровольцам уже отправились спасатели из Франции, Японии и ООН. С помощью насосов специалисты выкачивают оставшееся на борту судна топливо. На Маврикии объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации. Премьер-министр страны призвал сограждан готовиться к худшему. По оценкам экологов, уникальная природа острова полностью не восстановится уже никогда. Ликвидация последствий займет несколько десятков лет. Власти Маврикия уже заявили, что намерены добиваться компенсации ущерба от владельцев японского судна.

Ольа Оксенич, "ТВ Центр".

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