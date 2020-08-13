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Строительство трассы "Таврида" вышло на финишную прямую

22:38
  • четверг
  • 13 августа 2020

Движение по трассе запустят в сентябре

Строительство трассы "Таврида" в Крыму вышло на финишную прямую. Как сообщили в Росавтодоре, магистраль готова на 95 процентов. Движение по всей её протяжённости запустят уже в сентябре. Осталось уложить асфальт на небольшом участке от Симферополя до Севастополя, оборудовать надземные переходы и площадки для отдыха.

Новый маршрут будет иметь и свою достопримечательность. Обнаруженную при прокладке дороги огромную пещеру доледникового периода превратят в туристический объект.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева

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Трасса "Таврида" в Крыму
Трасса "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
Строительство трассы "Таврида" в Крыму
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