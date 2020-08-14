ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Porsche Cayenne влетел в киоск с шаурмой в Уфе (видео)

09:23
  • пятница
  • 14 августа 2020

Два человека пострадали

В Уфе водитель автомобиля Porsche Cayenne на полной скорости влетел в торговый павильон.

Инцидент произошел 14 августа около 5:00 (3:00 мск) на улице 50 лет СССР. По предварительным данным, хозяин Porsche отдал автомобиль в сервис на полировку, а четыре сотрудника решили на нем покататься. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в ларек с шаурмой.

От удара передняя часть иномарки превратилась в груду металла, фасад протараненного павильона сильно покосился. Пострадали два человека, они оказались зажаты в автомобиле, пишет РИА Новости. 

На место ДТП приехали спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Спасатели провели деблокацию водителя и пассажира 32-х и 34-х лет и их в руки медиков.

По данным местных СМИ, хозяин ларька с шаурмой только недавно закончил ремонт. Проработало заведение недолго.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
На месте ДТП с участием Porsche Cayenne
На месте ДТП с участием Porsche Cayenne
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.