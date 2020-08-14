Porsche Cayenne влетел в киоск с шаурмой в Уфе (видео)

Два человека пострадали

В Уфе водитель автомобиля Porsche Cayenne на полной скорости влетел в торговый павильон.

Инцидент произошел 14 августа около 5:00 (3:00 мск) на улице 50 лет СССР. По предварительным данным, хозяин Porsche отдал автомобиль в сервис на полировку, а четыре сотрудника решили на нем покататься. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в ларек с шаурмой.

От удара передняя часть иномарки превратилась в груду металла, фасад протараненного павильона сильно покосился. Пострадали два человека, они оказались зажаты в автомобиле, пишет РИА Новости.

На место ДТП приехали спасатели, пожарные и сотрудники скорой помощи. Спасатели провели деблокацию водителя и пассажира 32-х и 34-х лет и их в руки медиков.

По данным местных СМИ, хозяин ларька с шаурмой только недавно закончил ремонт. Проработало заведение недолго.

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