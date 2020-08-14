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Коронавирус и образование: что обсуждали на онлайн-совещании "Августовка"

14:48
  • пятница
  • 14 августа 2020

Среди главных тем - организация занятий с учетом эпидемиологической ситуации

Актуальные вопросы образования обсудили сегодня на первом всероссийском онлайн-совещании "Августовка". Мероприятие организовали представители интернет-ресурса Uchi.ru.

В нём приняли участие руководители проектов и конкурсов, входящих  в президентскую платформу "Россия - страна возможностей", а также более 30 тысяч учителей из всех регионов страны.

Среди главных тем - организация занятий в школах с учётом эпидемиологической ситуации. Обсудили и дистанционное обучение во время периода самоизоляции.

"Это беспрецедентный случай, вызов, с которым столкнулись системы образования всех стран. Есть основания считать, что российская система образования достойно прошла через этот период. И, безусловно, главная здесь заслуга ваша, дорогие учителя", - заявил Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ.

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