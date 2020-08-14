Реставрацию покоев Екатерины II завершат за три года

Роскошные интерьеры Зубовского флигеля воссоздают буквально по крупицам

От шедевров мастеров эпохи классицизма не осталось почти ничего. В годы Великой Отечественной войны всё было разграблено нацистами. Реставрацию планируют завершить через три года.

Узор старинного паркета выкладывают по кусочкам, как мозаику всех оттенков коричневого. Это единственный сохранившийся фрагмент пола личных покоев императрицы Екатерины в Царском селе. Паркет разобрали и вывезли в Берлин немецкие оккупанты, которые заняли город Пушкин во время войны. После победы раритет вернули во дворец.

Автохром - изображение на стекле, первое изобретение братьев Люмьер еще до появления фотографии. Ими увлекался последний русский император Николай II, и сейчас это очень помогает реставраторам. Отступая из Пушкина, фашисты подожгли Екатерининский дворец. Пожар длился три дня и превратил все его помещения в руины. И только благодаря таким снимкам удалось в точности воссоздать тронный зал, янтарную комнату, агатовые гостиные. Теперь черед самых роскошных и изысканных комнат - личных покоев Екатерины II. Их пока еще голые стены уже помогли реставраторам раскрыть множество самых сокровенных секретов русской императрицы.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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