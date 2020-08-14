В России за сутки выявили 5065 заболевших коронавирусом

Вылечились от коронавируса 6568 человек

В России за минувшие сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 912823.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 688. В Подмосковье заболели еще 156 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 114 человек с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 15498 человек.

Вылечились от коронавируса 6568 человек, в том числе в Москве - 1350. Общее число выздоровевших достигло 722964.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"