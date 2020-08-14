Путин назвал острую проблему Архангельской области

Речь идет о строительстве жилья

Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу в режиме видеоконференции с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским. Глава государства обратил внимание, что одна из наиболее острых проблем региона – темпы ввода жилья.

В среднем по стране в первом полугодии показатель снизился более чем на 11% из-за ситуации с коронавирусом, а в Архангельской области - более чем на 23%.

"К сожалению, ситуация не становится лучше за последнее время", - констатировал глава государства. Он отметил, что в 2018-2019 годах темпы ввода жилья в этом регионе были значительно ниже, чем по стране в целом, и в первом полугодии текущего года "ситуация примерно такая же сохраняется".

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