Собянин лично поблагодарил волонтеров за труд в период пандемии

Мэр наградил самых активных участников акции "Мы вместе"

На портале mos.ru создадут благотворительный сервис, который позволит москвичам переводить пожертвования. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин во время встречи с волонтёрами и представителями фондов помощи в столице.

Также мэр дал старт ежегодному конкурсу "Доброволец Москвы". Мероприятие проходит уже в шестой раз и продлится до декабря. Ожидается, что оно объединит около 5 тысяч неравнодушных жителей столицы. Мэр наградил самых активных участников акции "Мы вместе" и поблагодарил волонтёров за помощь во время периода самоизоляции.

"Вы достойно справились, спасибо огромное от имени москвичей, за ту помощь которую вы оказали в те сложные дни, которые мы переживали. И я уверен, что эта команда, она никуда не денется. Она будет с каждым днём и каждым годом, и каждыми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, не уменьшаться, а наоборот нарастать. Огромное количество предприятий, организаций, просто москвичей участвуют в этом движении", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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