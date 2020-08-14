Россия предложила провести онлайн-саммит по иранской ядерной сделке

Односторонний подход к поиску решений не помогает

Россия остается полностью приверженной совместному плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. И предлагает провести видео-саммит для согласования позиций глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием лидеров Германии и Ирана. Об этом говорится в заявлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Принятый в 2015-м году план действий позволил отвести угрозу вооруженного конфликта. В 2019-м Россия представила обновленную концепцию безопасности в регионе Персидского залива. Но в последние месяцы дискуссии по Ирану в Совбезе ООН становятся все более напряженными, звучат безосновательные обвинения в адрес Тегерана.

Односторонний подход к поиску решений не помогает, отмечается в заявлении президента России.

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