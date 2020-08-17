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Махонин доложил Путину об экономической ситуации в Пермском крае

14:49
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Предприятия постепенно возвращаются к плановой работе

Ситуация с коронавирусом в Пермском крае стабильная, больших вспышек заболевания власти не допустили. Об этом в понедельник в Ново-Огареве Владимиру Путину доложил губернатор региона Дмитрий Махонин. Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

По словам Махонина, предприятия субъекта постепенно возвращаются к плановой работе. В нормальном режиме, как ожидается, пойдет и учебный процесс в школах и вузах. Убытки после пандемии понес бизнес. И сейчас в регионе реализуют 3 пакета мер поддержки для предприятий, работающих в 30 сферах. Продолжат помогать и безработным. А компаниям, открывающим дополнительные вакансии, назначат дополнительные выплаты.

"Я многократно уже обращал внимание на этот вопрос, он важен чрезвычайно для всех регионов, для страны и для экономики России в целом. В Пермском крае безработица сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем по стране, а в то же время вы говорите, что есть вакансии в Пермском крае. Надо всё это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест", - отметил Путин.

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