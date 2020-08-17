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В Москве завершается реконструкция Северного речного вокзала

15:17
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Как он будет выглядеть?

В Москве завершается реконструкция легендарного Северного речного вокзала. Прогуляться вдоль его причалов жители столицы смогут уже в сентябре. После ремонта архитектурный памятник вернул не только первозданный облик, но и историческое назначение - вскоре оттуда будут отчаливать теплоходы.

Пятиметровую звезду доставили к Северному речному вокзалу этим утром. Изготавливать заново её не стали - отреставрировали при помощи уникальных технологий, передает "ТВ Центр".

Серп и молот тоже отреставрировали в этом году. В мастерской их инкрустировали аметистами, аквамаринами, топазами и горным хрусталем. Кропотливая ручная работа заняла несколько месяцев. На реставрацию же здания самого вокзала ушло почти два года.

Главное здание канала Москва-Волга, а сейчас канала им. Москвы, выполнили в стиле сталинского ампира. По задумке авторов, здание должно было напоминать трехпалубный пароход. В 90-х пассажиропоток упал и комплекс постепенно стал приходить в упадок. В нулевых протекла кровля, работал только ресторан.

Вокзал сохранит исторический облик, однако приобретет современную функциональность. Вокруг вокзала появится парк. В нем будет три бассейна с подогревом, больше 20 павильонов: пункты проката, спортивные и детские площадки. Особое внимание строители уделили экологии.

Сейчас работы завершены более чем на 80%. К началу сентября город получит не только новый парк культуры и отдыха, но полностью отреставрированный исторический объект.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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