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Для борьбы с пожарами под Волгоградом задействовали квадроциклы

11:48
  • вторник
  • 18 августа 2020

Ситуацию осложнил сильный ветер

В Волгоградской области спасатели больше восьми часов тушили крупный степной пожар, из-за которого пришлось остановить движение на федеральной трассе Волгоград-Сызрань, передает "ТВ Центр".

Видимость на дороге снизилась практически до нуля. Мешал сильный ветер. На борьбу со стихией были брошены около 60 человек и почти 30 единиц спецтехники.

Чтобы добраться в труднодоступные районы, задействовали квадроциклы. Спасателям удалось не подпустить огонь к населённым пунктам.

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