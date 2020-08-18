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Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу

15:07
  • вторник
  • 18 августа 2020

Они открылись раньше запланированного срока

Хорошая новость для пассажиров Сокольнической линии метро. Во вторник утром, на два дня раньше, открылись станции на участке "Филатов луг" - "Коммунарка". Там полностью завершена укладка современного бесстыкового пути, передает "ТВ Центр".

Ремонт на красной ветке длился с 14 июля. В выходные и некоторые понедельники четыре станции полностью закрывали, а в остальные дни они работали до 11 вечера.

Для пассажиров были запущены бесплатные автобусы. За время ремонта уложено 15 километров пути и проведена сварка почти 1200 стыков. По таким рельсам поезда двигаются плавнее и тише, они также более долговечны в использовании.

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