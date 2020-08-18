Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу

Они открылись раньше запланированного срока

Хорошая новость для пассажиров Сокольнической линии метро. Во вторник утром, на два дня раньше, открылись станции на участке "Филатов луг" - "Коммунарка". Там полностью завершена укладка современного бесстыкового пути, передает "ТВ Центр".

Ремонт на красной ветке длился с 14 июля. В выходные и некоторые понедельники четыре станции полностью закрывали, а в остальные дни они работали до 11 вечера.

Для пассажиров были запущены бесплатные автобусы. За время ремонта уложено 15 километров пути и проведена сварка почти 1200 стыков. По таким рельсам поезда двигаются плавнее и тише, они также более долговечны в использовании.

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