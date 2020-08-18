В Сирии погиб российский генерал-майор

Ранения при подрыве автоколонны получили также двое военных

В Сирии в результате взрыва один российский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения. Погибший - старший военный советник в звании генерал-майор, заявили в Минобороны России.

Атака на российских военнослужащих произошла 18 августа при возвращении автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский военный советник", - отметили в военном ведомстве.

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