Военный переворот: президент Мали объявил об отставке

Кто организовал путч?

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке. Такое заявление он сделал после того, как в стране произошёл военный переворот, пишет kp.ru.

Арестованный накануне мятежниками глава государства сообщил, что не хочет, чтобы для сохранения его власти проливалась кровь. Кейта распустил парламент и правительство, глава которого также был задержан военными.

Известно, что организаторами путча являются генерал и два армейских полковника. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса. Российский МИД выразил свою обеспокоенность ситуацией в этой стране и призвал наших сограждан в целях безопасности отказаться от поездок.

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