На шпиль Северного речного вокзала вернули отреставрированную звезду

Звезду привели в порядок впервые за 80 лет

Пятиметровая звезда вернулась на шпиль Северного речного вокзала в Москве. Удалось это сделать не с первого раза, так как мешал ветер, передает "ТВ Центр".

Звезду на высоту почти 30 метров начали поднимать, как только установился штиль. Целый год знаменитая звезда находилась на реставрации, которую провели впервые за 80 лет. Специалисты обновили золотое покрытие, а также серп и молот, украшенные аметистами, хрусталем, аквамаринами и другими камнями. Всего их порядка 700 штук. Реставраторы перебрали их вручную. Утраченные ранее пришлось восстановить.

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