"Энергетическая дыра": защита Ефремова заговорила об "аномалиях" в момент ДТП

В Пресненском суде начали давать показания свидетели и эксперты со стороны защиты

Сегодня в Пресненском суде начали давать показания свидетели и эксперты со стороны защиты по делу Михаила Ефремова. Актёр, который устроил смертельное ДТП на Садовом кольце, по-прежнему не признаёт своей вины. Этой же линии придерживаются и приглашённые адвокатами свидетели. А в качестве причины трагедии называют самые разные обстоятельства, в том числе космическое воздействие и даже некие сгустки энергии.

Михаила Ефремова в суд доставили точно к началу слушания. Актер, по традиции, не проронил ни слова и молча, под конвоем, прошел мимо журналистов. Адвокаты потерпевшей стороны тоже прибыли вовремя. Допрос порядка 15 свидетелей со своей стороны они закончили. Сегодня очередь защиты вызывать своих людей.

Главная интрига заседания заключалась в том, что за тайный свидетель есть у стороны защиты. Как неоднократно заявлял адвокат Михаила Ефремова, этот человек якобы стопроцентно сможет доказать невиновность актера. У суда даже просили отсрочку, чтобы он успел приехать в Москву. Сенсация, которую ждали с самого начала этого процесса.

Адвокат Ефремова опоздал. Говорит, всю ночь готовился к слушанию. Заседание без него не начинали. Эльман Пашаев улыбался и был немногословен.

Про так называемого тайного ключевого свидетеля защиты спросили у Александра Добровинского, который представляет потерпевшую сторону. Тот ответил: кого бы ни привели в суд оппоненты – у них еще остались козыри в рукаве.

"Пока что нет абсолютно никаких предубеждений в том, что виновность будет установлена. У меня нет сомнений. Но если что-то такое произойдёт экстраординарное, то у меня есть в обойме кое-что", - заявил Добровинский.

Первым в зал суда защита пригласила сына Владимира Высоцкого - Никиту. Старого друга Михаила Ефремова. Высоцкий в тот вечер, когда случилось ДТП, приезжал на место аварии, чтобы поддержать товарища. И тот его якобы даже не узнал, чего никогда раньше не было, даже после совместного времяпрепровождения с алкоголем. Высоцкого адвокаты подсудимого много спрашивали о том, что за человек Ефремов. Тот отвечал – исключительно положительный. Помогал всем, кому только мог.

Второй свидетель защиты - ресторатор Татьяна Беркович. Сказала, что знает Ефремова лет 25. Тот выпивал, но за руль никогда пьяным не садился. Да и зачем? Любимый бар в ста метрах от дома. Она вместе с другими друзьями подсудимого неоднократно хотела оказать материальную помощь семье погибшего. Но адвокат Добровинский якобы все попытки пресекал.

"Я не понимаю, почему сегодня создаётся такой, специально создаётся такой образ Михаила, что ему всё равно? Ему не всё равно! Так как он сам себя наказывает внутренне - никто его не сможет наказать. Я считаю, что это самое отвратительное, что происходит сегодня здесь! Миша не вышел с топором на улицу и никого не зарубил. А это - произошла страшная трагедия", - заявила свидетель стороны защиты Михаила Ефремова Татьяна Беркович.

В разговоре с корреспондентом "ТВ Центра" Беркович вышла из себя:

- Как ваши показания могут помочь доказать невиновность подсудимого? - Вы юрист или кто? - Вы же не видели был он в машине в момент ДТП или нет. - Вы провокатор или что? Что вы хотите? - Я хочу понять... - Что вы хотите услышать? Я пришла и дала показания в суде. Вы их слышали? Слышали. Вы кто? - Я журналист, телеканал "ТВ Центр". Я пытаюсь понять... - Знаете, уважение к вам я теряю с каждым днем.

Сегодня стало известно, что именно Татьяну Беркович полиция проверяет на причастность к поставкам Ефремову наркотиков. Напомним, после ДТП в крови актера наравне с алкоголем нашли следы каннабиоидов и кокаина. Третьим свидетелем стал независимый автоэксперт Юрий Фиалко, привлеченный защитой, и который уверяет, что экспертиза джипа Ефремова проведена некачественно и не в полном объёме. Проигнорировано множество важных факторов.

"Осталась неизученной электроника автомобиля, и остался нераскрыт вопрос внешнего воздействия через спутник или иным путём на управление двигателем через электронную систему. Всё чаще появляется информация, как хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам. Нет данных по статистике места ДТП, энергетическая дыра, аномалия", - сказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Вообще сегодняшний судебный день получился очень насыщенным. К громким заявлениям добавилась еще эвакуация суда. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о якобы заложенной бомбе.

Пока в суде шла эвакуация и обследование помещений, а адвокаты уехали обедать, Михаила Ефремова отвезли буквально за угол. У входа в зоопарк стоит автомобиль судебных приставов и актёр, судя по всему, находится внутри.

Ещё один свидетель, кто сегодня выступал в суде: поэт и тоже давний друг Ефремова - Андрей Орлов. И вопросы - опять о личности подсудимого. Кто из всех четверых свидетелей защиты - тот самый ключевой и чьи показания настолько важны, что могут в корне поменять ход рассмотрения дела, адвокаты не пояснили.

Дмитрий Гусев. Валерия Дзгоева. Валерий Белинский и Николай Корбанов. "ТВ Центр".

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