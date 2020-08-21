ФСБ разгромила банду подпольных оружейников

При обыске у них найдено свыше 100 единиц оружия
ФСБ накрыла группу контрабандистов и подпольных оружейников. В результате спецоперации изъято более сотни единиц оружия.
В преступную группу входили жители Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей. Члены банды занимались контрабандой оружия, его основных частей и боеприпасов , а также переделывали гражданские образцы в боевые для продажи.
При обысках оперативники изъяли 103 единицы оружия, в том числе пулемет ПКМ, автоматы, винтовки, карабины и ружья. Среди других находок есть образцы времен Великой Отечественной типа, а также ручные гранаты, патроны. Разоблачены пять подпольных мастерских, сообщили в ФСБ.
Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"