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ФСБ разгромила банду подпольных оружейников

10:34
  • пятница
  • 21 августа 2020

При обыске у них найдено свыше 100 единиц оружия

ФСБ накрыла группу контрабандистов и подпольных оружейников. В результате спецоперации изъято  более сотни единиц оружия.

В преступную группу входили жители Санкт-Петербурга, Московской и Тульской областей. Члены банды занимались контрабандой оружия, его основных частей и боеприпасов , а также переделывали гражданские образцы в боевые для продажи.

При обысках оперативники изъяли 103 единицы оружия, в том числе пулемет ПКМ, автоматы, винтовки, карабины и ружья. Среди других находок есть образцы времен Великой Отечественной типа, а также ручные гранаты, патроны. Разоблачены пять подпольных мастерских, сообщили в ФСБ.

Видео спецоперации публикует ТВЦ.RU.

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