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Пешеход открыл стрельбу по водителю в центре Москвы (видео)

22:17
  • пятница
  • 21 августа 2020

Мужчине не понравилось, что его не пропустили

В центре Москвы пешеход открыл стрельбу из травматического пистолета по водителю автомобиля.

Инцидент произошел на Большой Грузинской улице. По предварительным данным, водитель BMW не уступил дорогу пешеходу и брызнул в него из баллончика. В ответ мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Водитель получил ранения, а нападавший скрылся.

Как пишет Telegram-канал "112" автомобилист проехал на красный сигнал светофора.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает агентство "Москва". Второго участника конфликта ищут.

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