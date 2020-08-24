В российских вузах стартовала вторая волна поступления

О результатах дополнительного приёма сообщат не позднее 15 сентября

В российских вузах стартует вторая волна поступления, передает "ТВ Центр". Те, кто не прошел на первом этапе, могут забрать оригинал аттестата или диплома из вуза, куда не удалось поступить, и отнести его в другой, из числа тех, куда в самом начале подавались копии документы.

В этом году выпускники по всей стране воспользовались возможностью оформить заявления о зачислении онлайн, через портал госуслуг. Сроки ЕГЭ, как и начала приемной кампании на фоне пандемии коронавируса сдвинулись. С 1 сентября многие институты и университеты открывают очное обучение только для первокурсников.

Об итогах зачисления в первую волну, как сообщили в Минобрнауки, вузы должны сообщить до 26 августа, а о результатах дополнительного приёма - не позднее 15 сентября.

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