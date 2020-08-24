Стартовал очный этап конкурса "Моя страна - моя Россия"

Более 700 финалистов защитят свои работы перед экспертами

У конкурса "Моя страна - моя Россия" стартовал очный этап. Более 700 финалистов защитят свои работы перед экспертами. Все мероприятия проводятся в онлайн-формате, передает "ТВ Центр".

Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Его основная цель - привлечь молодых специалистов к решению важных социально-экономических вопросов. Победители получат возможность реализовать свои инициативы. Лучших участников ждут стажировки в крупных корпорациях и госкомпаниях, а также выгодные предложения от работодателей.

"Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч неравнодушных, активных, целеустремлённых молодых людей во всей нашей стране. Сегодня вы уже являетесь частью этого сообщества. Я уверен, что это позволит вам новых личных высот достигнуть и сделать жизнь вокруг вас лучше", - заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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