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Как проходят Армейские международные игры (видео)

08:59
  • вторник
  • 25 августа 2020

Испытания проходят сразу в нескольких регионах России

Десятки сложнейших конкурсов и испытаний проходят  в рамках шестых Армейских международных игр. Участники проверяют себя на прочность, боеспособность и готовность действовать в самых экстремальных ситуациях.

Первый этап соревнований для морской пехоты стартовал на полигоне Балтийского флота, передает "ТВ Центр". Он включает в себя преодоление полосы препятствий.

Захватывающая борьба за первое место идёт в Псковской области между бойцами ВДВ из России и Китая. Они продемонстрировали лучшие навыки десантирования и совершили зрелищный марш-бросок на десять километров, оставив далеко позади участников из восьми стран.

В Ярославской области наравне с мужчинами соревнуются женские экипажи химической разведки. Они уже выполняют задания по спецподготовке, радиационной, химической и биологической защите.

В Армейских играх участвуют не только люди. В подмосковном Дмитрове главные герои состязаний - четвероногие. На первом этапе кинологического конкурса "Верный друг" служебным собакам предстоит преодолеть трёхкилометровую дистанцию с двумя огневыми рубежами.

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